МО РФ сообщило об отражении семи атак ВСУ на донецком направлении

«На донецком направлении подразделения “Южной” группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили семь атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили до 430 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказали в ведомстве.
Кроме того, как уточнили в МО РФ, нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка и Курдюмовка ДНР. Также ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины и два автомобиля. «В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”», — добавили там.