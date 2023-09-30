ВС РФ уничтожили три оружейных склада и 25 украинских беспилотников

Уточняется, что склады боеприпасов относились к 124-й, 126-й бригадам территориальной обороны и 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Киселевка, Шляховое Херсонской области и Краматорск Донецкой Народной Республики.
«Кроме того, уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Каменка, Зайцево, Василевка Донецкой Народной Республики, Токмак, Пологи Запорожской области Песчановка, Крынки Херсонской области и Лиман Первый Харьковской области», — добавляет ведомство.
Также отмечается, что с начала специальной военной операции было уничтожено 482 самолета, 250 вертолетов, 7277 беспилотных летательных аппаратов.
Что касается донецкого направления, то на нем было отражено семь атак Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Клещеевка, Марьинка, Водяное и Химик ДНР. Потери противника на этом направлении составили 430 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также два автомобиля.