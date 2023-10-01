07:33 (мск), источник: © РИА Новости
Российские военные поразили под Авдеевкой штурмовую группу ВСУ
ДОНЕЦК, 1 окт — РИА Новости. Российские военные поразили группу украинских штурмовиков в лесополосе под Авдеевкой в ДНР.
В распоряжении РИА Новости оказались кадры поражения первой Славянской бригадой живой силы ВСУ.
По словам военнослужащих, группа украинских штурмовиков предприняла попытку продвижения по одной из лесополос под Авдеевкой. Оператор БПЛА определил место передвижения противника. Координаты места расположения были переданы артиллерии бригады, после чего последовало поражение украинских военных.
Минобороны России 30 октября сообщило, что за сутки российские военные отразили 11 атак противника на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях. Параллельно поражены 102 района скопления живой силы и техники, уничтожены три склада боеприпасов. Средства ПВО перехватили девять реактивных снарядов РСЗО «Ураган», реактивный снаряд РСЗО HIMARS и 25 беспилотников.