09:19 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В воскресенье утром ВСУ обстреляли район центрального рынка в Шебекино Белгородской области, три человека ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.

Он также уточнил, что повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.

По его словам, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.

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