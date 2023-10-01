ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

«Воскресным утром вооруженные силы Украины обстреляли район центрального рынка в Шебекино. По предварительной информации, есть трое пострадавших, у женщины осколочные ранения шеи. Бригадой скорой помощи она доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Еще у двоих мужчин осколочные ранения ног. Первую медицинскую помощь им оказали сотрудники пожарной части. Один из пострадавших мужчин не стал дожидаться врачей и ушел, второго сейчас доставляют также в городскую больницу № 2 города Белгорода», — написал Гладков.
Он также уточнил, что повреждены фасады торговых павильонов на рынке, муниципальные гаражи и три автомобиля.
По его словам, глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте. Обход территории продолжается.