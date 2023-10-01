В Смоленске ПВО и РЭБ уничтожили три беспилотника

По информации главы региона, БПЛА были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Заднепровском районе областного центра.
Как сообщил Анохин, в результате уничтожения БПЛА никто не пострадал. В настоящее время на месте падения дронов работают экстренные службы, добавил губернатор.
Также информацию об уничтожении трех украинских дронов в Смоленске подтвердили в министерстве обороны РФ, уточнив, что речь идет о беспилотниках самолетного типа. По данным ведомства, БПЛА пытались совершить «террористическую атаку по объектам на территории России». Смоленские Telegram-каналы сообщают, что после уничтожения трех БПЛА ряд улиц в городе перекрыты.
Утром 1 октября, помимо Смоленской области, атакам со стороны ВСУ также подверглись Краснодарский край и Белгородская область. В Краснодарском крае средствами ПВО был сбит украинский беспилотник (в результате никто не пострадал), а в Белгородской области украинские военные ударили по рынку в городе Шебекино (по данным главы региона Вячеслава Гладкова, ранения получили три человека).