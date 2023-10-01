10:10 (мск), источник: ТАСС

В Сочи шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы из-за сбитого БПЛА

ТАСС, 1 октября. Шесть самолетов, которые должны были прибыть в аэропорт Сочи в воскресенье утром, перенаправили на запасные аэродромы из-за сбитого над Краснодарским краем беспилотного летательного аппарата.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Утром 1 октября в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. С 08:20 [мск] аэропорт работает в штатном режиме на прилет и вылет. Для обслуживания повышенного пассажиропотока усилены все службы аэропорта, работает оперативный штаб», — говорится в Telegram-канале пресс-службы аэропорта.

Как уточнил в своем Telegram-канале мэра Сочи Алексей Копайгородский, в городе ситуация спокойная. «Сегодня около 8:00 дежурными средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат. В целях обеспечения безопасности в международном аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. В Сочи все штатно», — написал он.

Как сообщали ранее в Минобороны России, российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Краснодарского края.

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