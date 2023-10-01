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Спецоперация на Украине
10:33 (мск), источник: Ведомости

В Анкаре у здания МВД прогремел взрыв

Утром 1 октября около здания МВД Турции в центре Анкары произошел взрыв, пострадали двое полицейских, сообщает телеканал CNN Turk.

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О взрыве возле министерства сообщил глава ведомства Али Ерликая. По его словам, к воротам здания около 9:30 подъехали на легковом автомобиле двое террористов, после чего произошел взрыв.

«Один из террористов взорвал себя, а другой террорист был нейтрализован. Во время пожара двое наших полицейских получили легкие ранения», — говорится в заявлении министра.

К месту происшествия было направлено множество полицейских и медицинских бригад, а также пожарные и президентская охрана, передает телеканал.

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