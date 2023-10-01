12:28 (мск), источник: © РИА Новости

В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. ПВО перехватила над Белгородской областью украинский беспилотник, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Первого октября около 11:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

Перед этим ПВО сбили и перехватили пять беспилотников над Смоленской областью. Как уточнил губернатор Василий Анохин, дроны уничтожили над столицей региона и ее пригородами. Никто не пострадал, также нет никаких разрушений.

Кроме того, военные утром уничтожили еще один дрон над территорией Краснодарского края.

ВСУ регулярно пытаются нанести удары с применением БПЛА по приграничным российским территориям.

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