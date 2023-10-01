14:52 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО сбила украинский Су-25 над Клещеевкой

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25 в небе над Клещеевкой, а также 37 украинских дронов и другие цели, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки российская ПВО сбила пять снарядов РСЗО HIMARS, управляемую авиабомбу JDAM и 37 беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 483 украинских военных самолета, 250 вертолетов, 7314 беспилотных летательных аппаратов, 439 зенитных ракетных комплексов, 12 247 танков и других боевых бронированных машин, 1159 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6611 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 13 656 единиц специальной военной автомобильной техники.

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