ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты ВСУ в ДНР и Запорожской области

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 103 районах. В районе населенного пункта Никаноровка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18», — говорится в сообщении.
В военном ведомстве отметили, что также поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 110-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Авдеевка в ДНР, а также живая сила и техника 72 механизированной бригады в районе населенного пункта Дачное ДНР и 38-й бригады морской пехоты ВСУ на станции погрузки в районе населенного пункта Украинка Запорожской области.