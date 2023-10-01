Под Артемовском бойцы ЗВО взяли в плен две группы солдат ВСУ

«На позициях северо-западнее Артемовска взяли в плен две группы противника. Все — мобилизованные», — уточнил он.
Разведчик подчеркнул, что в плен попали военнослужащие 77-й аэромобильной и 56-й отдельной мотопехотной бригад ВСУ.
Один из украинских солдат, Виталий Мельниченко, рассказал РИА Новости, что его группу отправили на пустые позиции на переднем крае обороны для наблюдения. При этом командование пообещало им помощь разведчиков с дронами. Однако, как оказалось, бойцы там остались сами, где их и взяли в плен российские военные.
«Штурмовая какая-то группа зашла на наши позиции и взяла в плен нас», — рассказал Мельниченко.
Артемовск — крупный город в ДНР к северу от Донецка — по итогам боевых действий летом 2014 года остался на подконтрольной Киеву территории. Во время спецоперации его освободили 20 мая 2023-го после более чем 220 дней боевых действий. Сейчас населенный пункт полностью находится под контролем российских войск.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось с 4 июня. Киевский режим бросает в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Но ни на одном направлении им не удалось добиться значимых успехов. Как констатировал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, только в сентябре российские войска уничтожили более 17 тысяч украинских военнослужащих и 2,7 тысячи единиц вооружения, в том числе семь американских БМП Bradley, 77 американских артсистем М777, два немецких танка Leopard и один британский Challenger 2, а также более 50 САУ производства Германии, Франции, Польши и США.