22:20 (мск), источник: Известия

Пушилин сообщил о более 80 выпущенных ВСУ по территории ДНР снарядов

Украинские боевики выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) 83 снаряда за день, в результате женщина получила ранение в ногу. Об этом 1 октября сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В результате в Верхнеторецком Ясиноватского района осколочное ранение в ногу получила женщина 1958 года рождения. Повреждены 10 жилых домов в Центрально-Городском районе Горловки и Еленовке», — говорится в сообщении.

По данным Пушилина, противник при обстрелах применял ствольную артиллерию калибром 152, 155 мм. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли также трубопровод канала «Северский Донец — Донбасс» и территорию фильтровальной станции № 2 в Горловке.

В этот же день ВСУ обстреляли поселок Зайцево в Горловке. После этого в городе загорелось кладбище.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

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