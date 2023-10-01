Пушилин сообщил о более 80 выпущенных ВСУ по территории ДНР снарядов

«В результате в Верхнеторецком Ясиноватского района осколочное ранение в ногу получила женщина 1958 года рождения. Повреждены 10 жилых домов в Центрально-Городском районе Горловки и Еленовке», — говорится в сообщении.
По данным Пушилина, противник при обстрелах применял ствольную артиллерию калибром 152, 155 мм. Он также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли также трубопровод канала «Северский Донец — Донбасс» и территорию фильтровальной станции № 2 в Горловке.
В этот же день ВСУ обстреляли поселок Зайцево в Горловке. После этого в городе загорелось кладбище.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.