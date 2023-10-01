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1 октября, источник: Известия

Авиация коалиции США за сутки 5 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США за прошедшие сутки пять раз нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом 1 октября сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить.

Источник: Reuters

«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений парой истребителей F-16, парой истребителей Rafale и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом (БПЛА. — Ред.) MQ-1C коалиции», — сообщил он.

По данным контр-адмирала, службами также за сутки было зафиксировано три случая нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Кроме того, Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации были зафиксированы три обстрела позиций правительственных войск Сирии, которые осуществлялись террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ).

«В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — один обстрел. В результате обстрелов двое сирийских военнослужащих получили ранения», — заключил контр-адмирал.

Накануне, 30 сентября, сообщалось, что самолеты и беспилотники коалиции во главе с США за сутки шесть раз создали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Также за сутки службы зафиксировали шесть случаев нарушения протоколов деконфликтации.

Ранее, 27 сентября, Кулить сообщал о 19 нарушениях в небе Сирии со стороны коалиции США. Он отмечал, что авиация продолжает создавать опасные ситуации в воздушном сирийском пространстве.

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