Турция нанесла удары по объектам РПК на севере Ирака после теракта в Анкаре

«Авиационные удары были нанесены по объектам террористов в районах Метина, Хакурк, Кандиль и Гара на севере Ирака», — говорится в сообщении Минобороны Турции в соцсети X.
Министерство обороны сообщило об атаке спустя несколько часов после того, как РПК взяла ответственность за теракт в Анкаре и после того, как МВД Турции определило одного из исполнителей теракта, как участника РПК.
Взрыв произошел утром 1 октября в центре города. Был подорван автомобиль, припаркованный у здания МВД. Один исполнитель теракта погиб при взрыве, второй «был нейтрализован». В ходе перестрелки два полицейских получили легкие ранения. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал теракт «последними вздохами террористов».