«Около города Лиман в Донецкой области погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона. Гибель Криггула подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в интернациональном легионе», — говорится в статье.
По информации журналистов, Криггул погиб вечером в субботу. Отмечается, что он стал вторым эстонским добровольцем, погибшим на Украине.
О гибели первого эстонского наемника сообщалось ранее в марте. Им оказался доброволец украинского интернационального легиона, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, который умер в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). Отмечается, что он попал под артиллерийский обстрел.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.