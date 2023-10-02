00:59 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили о гибели эстонского наемника на востоке Украины

Эстонский наемник погиб на востоке Украины в результате удара беспилотника. Об этом 1 октября сообщило эстонское издание Postimees со ссылкой на несколько источников.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Около города Лиман в Донецкой области погиб Танель Криггул с позывным Стингер, который с прошлого года воевал на Украине в составе Интернационального легиона. Гибель Криггула подтвердили изданию три источника, которые сами воюют в интернациональном легионе», — говорится в статье.

По информации журналистов, Криггул погиб вечером в субботу. Отмечается, что он стал вторым эстонским добровольцем, погибшим на Украине.

О гибели первого эстонского наемника сообщалось ранее в марте. Им оказался доброволец украинского интернационального легиона, бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, который умер в боях под Артемовском (украинское название — Бахмут). Отмечается, что он попал под артиллерийский обстрел.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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