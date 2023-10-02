05:44 (мск), источник: © РИА Новости

Российская артиллерия сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Артиллерия группировки войск «Запад» на Купянском направлении сорвала ротацию 32-й механизированной бригады Украины в районе Степовой Новосёловки в Харьковской области, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестовое, Копанки, рассказал офицер.

«Кроме этого, противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки. Огнём артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана», — добавил он.

В ходе контрабатерейной борьбы артиллерия группировки уничтожила в районах Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и артиллерийское орудие американского производства M777.

«Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, один миномет, один беспилотный летательный аппарат», — заключил начальник пресс-центра.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Маск раскритиковал американских политиков из-за вопиющего факта об Украине
Американцы признали поражение ВСУ
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта