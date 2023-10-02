Российская артиллерия сорвала ротацию бригады ВСУ на Купянском направлении

Оперативно-тактическая авиация группировки войск «Запад» нанесла авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад в районах Берестовое, Копанки, рассказал офицер.
«Кроме этого, противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 32-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Степовой Новосёловки. Огнём артиллерии мотострелкового полка ротация сорвана», — добавил он.
В ходе контрабатерейной борьбы артиллерия группировки уничтожила в районах Песчаной, Новолюбовки, Новой Кругляковки 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и артиллерийское орудие американского производства M777.
«Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, один миномет, один беспилотный летательный аппарат», — заключил начальник пресс-центра.