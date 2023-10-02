06:41 (мск), источник: Известия

Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили 2 октября сообщил, что российские военные отразили восемь атак штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском и авдеевском направлениях.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Потери противника составили более 300 военнослужащих, САУ “Краб”, орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов “Стрела-10”, станция радиоэлектронной разведки», — приводит его слова ТАСС.

Также ВСУ потеряли семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), указал начальник пресс-центра Южной группировки войск.

Как отметил Минесашвили, ВС РФ нанесли ракетные и артиллеристские удары по трем складам боеприпасов ВСУ в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.

Ранее, 29 сентября, Минесашвили заявил, что ВС России отразили шесть атак украинских войск на авдеевском, артемовском и лисичанском направлениях. По данным Минесашвили, российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и военной технике в 20 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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