Войска РФ отразили восемь атак штурмовиков ВСУ в ДНР

«Потери противника составили более 300 военнослужащих, САУ “Краб”, орудие Д-20, два танка, БМП, две боевые машины зенитных ракетных комплексов “Стрела-10”, станция радиоэлектронной разведки», — приводит его слова ТАСС.
Также ВСУ потеряли семь автомобилей и восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), указал начальник пресс-центра Южной группировки войск.
Как отметил Минесашвили, ВС РФ нанесли ракетные и артиллеристские удары по трем складам боеприпасов ВСУ в Красногоровке, Белогоровке и Краматорске, а также по живой силе подразделения 24-й механизированной бригады в районе Дзержинска.
Ранее, 29 сентября, Минесашвили заявил, что ВС России отразили шесть атак украинских войск на авдеевском, артемовском и лисичанском направлениях. По данным Минесашвили, российские военнослужащие нанесли удары по живой силе и военной технике в 20 районах.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.