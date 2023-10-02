12:38 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Торского

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Украинские войска предприняли неудачную попытку атаковать в районе села Торское на Сватовском направлении, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Сватовском направлении противник продолжает вылазки малыми группами, каких-то результатов не добились, были попытки в районе Торского атаковать наши позиции, попытаться вклиниться. Не получилось. Ситуация остается достаточно стабильной», — сказал руководитель региона.

На Угледарском направлении украинские войска продолжают попытки атаковать малыми пехотными группами без применения бронетехники. Российские подразделения уничтожают противника на подступах, не позволяя ему проводить ротацию.

По мнению Пушилина, в октябре ВСУ могут вновь попытаться совершить наступление.

«По южному направлению, имеется в виду Ореховское, Угледарское направления, здесь мы видим скопление сил противника, переброску резервов, причем формируются эти резервы на определенном удалении от линии фронта. Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия», — пояснил он.

Говоря о ситуации в Харьковской области, Пушилин отметил, что ВСУ сосредоточились на укреплении линии обороны в районах Купянска и Боровой. Впрочем, это, по его словам, не исключает активных наступательных действий.

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