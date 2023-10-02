Военные уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

Кроме того, российская армия вблизи Петровского ЛНР поразила узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе Преображенки Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав».
За сутки российские средства ПВО и РЭБ перехватили два снаряда HIMARS и две оперативно-тактические ракеты. Также были уничтожены 45 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.
В общей сложности на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлении ВС РФ отразили шесть атак противника. Наибольшие потери ВСУ понесли на донецком направлении — до 180 человек за сутки.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, более 7300 беспилотников, а также свыше 12 200 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.