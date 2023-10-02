15:05 (мск), источник: Ведомости

Военные уничтожили склады ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Днепропетровской области склады топлива и авиационных средств поражения воздушных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, российская армия вблизи Петровского ЛНР поразила узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ. В районе Преображенки Запорожской области уничтожена станция постановки помех навигационным приемникам «Анклав».

За сутки российские средства ПВО и РЭБ перехватили два снаряда HIMARS и две оперативно-тактические ракеты. Также были уничтожены 45 беспилотников ВСУ в зоне спецоперации.

В общей сложности на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлении ВС РФ отразили шесть атак противника. Наибольшие потери ВСУ понесли на донецком направлении — до 180 человек за сутки.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

ВСУ ведут активные наступательные действия с начала июня. Президент РФ Владимир Путин назвал его «не пробуксовкой, а провалом». По данным Минобороны, всего с начала спецоперации было уничтожено 483 самолета, 250 вертолетов, более 7300 беспилотников, а также свыше 12 200 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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