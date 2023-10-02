Росфинмониторинг внес Коломойского в реестр террористов и экстремистов

«Коломойский Игорь Валерьевич, 13.02.1963 г. р. Днепропетровск Украинской ССР», — сообщается в реестре.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Кроме того, в ноябре прошлого года Вахитовский районный суд Казани заочно арестовал Коломойского по уголовному делу о присвоении 800 тысяч тонн нефти, поставленной компанией «Татнефть», на сумму более 400 миллионов долларов. Афера, по мнению следствия, имела место в 2006—2007 годах.
Проблемы с законом у Коломойского есть и на родине. В начале сентября Служба безопасности Украины предъявила ему обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в тот же день суд назначил ему содержание под стражей с возможностью внесения залога в эквиваленте 105 миллионов долларов.
По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем.