ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР

«Зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 74 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — написал Пушилин.
Глава ДНР напомнил, что в результате обстрелов территории республики со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. В частности ранение средней тяжести получил житель Петровского района Донецка, а жительница Макеевки из-за обстрела ВСУ лишилась обеих ног. Кроме того, жительница Петровского района Донецка получила осколочные ранения в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток».
Пушилин добавил, что в результате обстрелов Кировского, Петровского районов Донецка, а также Еленовки пять жилых домов получили повреждения.