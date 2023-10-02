23:07 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ в течение дня 20 раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 2 окт — РИА Новости. Украинские войска в течение дня выпустили по территории ДНР 74 боеприпаса разного калибра, среди них были и кассетные снаряды, заявил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«Зафиксировано 20 обстрелов со стороны противника, выпущено 74 боеприпаса с применением реактивной артиллерии калибром 122 миллиметра и ствольной артиллерии калибром 152, 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью», — написал Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что в результате обстрелов территории республики со стороны украинских войск два мирных жителя получили ранения. В частности ранение средней тяжести получил житель Петровского района Донецка, а жительница Макеевки из-за обстрела ВСУ лишилась обеих ног. Кроме того, жительница Петровского района Донецка получила осколочные ранения в результате подрыва на противопехотной мине «Лепесток».

Пушилин добавил, что в результате обстрелов Кировского, Петровского районов Донецка, а также Еленовки пять жилых домов получили повреждения.

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