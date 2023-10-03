Батальон майора Минеева выследил и взял штурмом два опорпункта ВСУ

В ходе оборонительных действий под руководством Минеева в течение нескольких дней российские мотострелковые подразделения отразили три атаки. Во время боев разведывательные подразделения батальона выявляли районы сосредоточения штурмовых групп противника, после чего по ним наносился артиллерийский удар. Это позволило сорвать несколько попыток наступления врага.
После нанесения огневого поражения, ведя постоянное наблюдение, майор Минеев принимал оперативные решения на проведение штурмовых действий. Так, были взяты штурмом два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), с которых велись атаки по позициям батальона.
Благодаря мужеству и грамотному руководству батальоном его положение по переднему краю было существенно улучшено, отражены все попытки противника прорвать оборону на стратегически важном направлении.
Тем временем майор Сергей Лопатин с вверенным ему личным составом выявлял силы и средства противника в заданном районе. Следуя по маршруту, российские военные обнаружили действующую на их направлении превосходящую числом диверсионную группу украинских националистов.
Майор Лопатин мгновенно организовал круговую оборону и вступил в бой. Несмотря на неравные силы, в результате боестолкновения подразделение Лопатина уничтожило большое количество личного состава боевиков. Лопатин, действуя на передовом рубеже атаки, лично уничтожил четырех националистов.
После того как неприятель, понеся существенные потери, отступил, разведгруппа под руководством Лопатина закрепилась на данном рубеже.
Днем ранее, 1 октября, в Минобороны рассказали, как номер расчета артиллерийской батареи гвардии ефрейтор Денис Мальцев выполнял задачу по уничтожению опорных пунктов и огневых средств обороняющегося противника во время наступления штурмовых групп. Несмотря на массированный обстрел, Мальцев продолжил вести огонь и помог сослуживцам справиться с атакой противника.
2 октября корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин показал обстановку на позициях Первой ДРШБр «Волки» на артемовском направлении. Медик с позывным Финн рассказал, что его товарищи отбили ночной наскок ВСУ.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны боевиков Вооруженных сил Украины.