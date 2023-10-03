05:04 (мск), источник: ТАСС

Союз ветеранов СВО сообщил об использовании ВСУ в зоне спецоперации отравляющих веществ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины стали применять в зоне СВО дроны, обработанные отравляющими веществами, а также гранаты «Черемуха» со слезоточивым веществом, сообщили ТАСС в Союзе ветеранов СВО.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Они скидывают с квадрокоптеров “Черемуху” на наших бойцов в окопах», — рассказали в союзе.

Гранаты этого вида содержат боевое отравляющее вещество хлорацетофенон, входящий в группу лакриматоров, то есть слезоточивых веществ. Он может вызывать слезотечение и резкую боль в глазах, жжение в горле, кашель и даже ожог кожи.

Кроме того, в союзе рассказали, что некоторые дроны украинские военные покрывают и другими отравляющими составами, вид которых еще предстоит установить. У военнослужащих, которые после посадки таких беспилотников работали с ними голыми руками, наблюдалось сильное недомогание, головокружение, поднималась температура.

Теперь после того, как дрон при помощи специальных средств удается посадить, работают с ними только в защитном обмундировании.

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