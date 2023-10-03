На Южнодонецком направлении пресекли наступление семи групп пехоты ВСУ

«Подразделения группировки войск “Восток” на Южнодонецком направлении при поддержке огня артиллерии пресекли наступательные действия семи групп пехоты противника в направлении Приютного и одной — в направлении Новомихайловки», — сказал он.
Артиллерия нанесла удары по пункту временной дислокации 128-й бригады теробороны в районе Старомайорского, складу боеприпасов и пикапу с боевиками 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке.
«Ударом тяжелой огнеметной системы “Солнцепек” уничтожен склад боеприпасов и скопление живой силы ВСУ в районе Новодонецкого и севернее Приютного. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял по одной FH70 и “Мста-Б”, артиллерийское орудие Д-20, четыре минометных расчета», — добавил начальник пресс-центра.
Кроме того, авиация нанесла удары по местам сосредоточения подразделений 128-й и 129-й бригад теробороны в Макаровке и Старомайорском, а также скоплению живой силы противника в районах Новомихайловки и Урожайного.