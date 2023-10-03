Более сотни дельфинов погибли из-за повышения температуры воды в Амазонии

По словам экспертов, многие животные еще могут погибнуть, так как в регионе сохраняется сильная засуха. Температура воды в районе озера Тефе превысила +38 градусов.
Накануне еще два мертвых дельфина были найдены в районе озера. Всего в озере Тефе обитало около 1,4 тыс. речных дельфинов. По сообщениям местных СМИ, из-за изменения температурного режима также погибли тысячи рыб.
«За одну неделю мы уже потеряли около 120 животных, что может составлять от 5% до 10% популяции», — сказал исследователь из Института Мамирауа Мириам Мармонтель.
Институт охраны биоразнообразия при правительстве Бразилии заявил на прошлой неделе, что направил группы ветеринаров и экспертов по водным млекопитающим для расследования случаев смерти.
Ранее, 9 июля, жители Сочи спасли дельфина, которого выбросило на адлерский пляж «Чайка». Во время шторма двух черноморских афалин выбросило на берег. Это заметили охранник пляжа и несколько посетителей. Одному животному удалось самостоятельно уйти на глубину, а второму понадобилась помощь.