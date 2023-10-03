10:40 (мск), источник: Аргументы и факты
ДНК Мадлен. Нераскрытое дело получило новый поворот
Одно из самых известных дел о пропаже ребенка получило неожиданное продолжение.
Пропавшая в 2007 году в Португалии 3-летняя британка Мадлен Макканн так и не найдена. Но недавно дело приняло неожиданный оборот: 21-летняя полька Юлия Вандельт согласилась пройти ДНК-тест.
В последние несколько лет Вандельт много писала на своих страницах в соцсетях, что она и есть пропавшая когда-то Мадлен, и апеллировала к тому, что не помнит своего раннего детства. Плюс многие не сомневались в том, что черты лица Юлии и Мадлен совпадают. Более того, на теле польки есть такие же родинки, что были и у маленькой британки.
Но, согласно полученным результатам ДНК-анализа, у Вандельт — польские, литовские и румынские корни; даже далеких предков-британцев у нее никогда не было.
Частный детектив Фиа Йоханссон, взявшая польку под свою опеку и перевезшая ее в США, заявила, что это ничего не значит, поскольку тест проводился без сравнения с аналогичными образцами биологических родителей Мадлен. Йоханссон призвала Кейт и Джерри Макканнов предоставить образцы своих ДНК для сравнения, но те отказались это сделать, так как с самого начала не особо верили в историю Вандельт, то и дело рассказывавшей новые подробности о своей жизни. Кстати, самих Макканнов поначалу тоже подозревали в причастности к пропаже Мадлен.
Теперь же все уверены, что полька намеренно выдумала все это, чтобы привлечь к своей персоне как можно больше внимания. Сама Юлия уже опубликовала 17-страничное письмо с извинениями, адресованное родителям пропавшей девочки.
Но вот следователи, то закрывавшие расследование, то начинавшие его с нуля, сообщили о том, что у них есть все основания подозревать в похищении Мадлен Макканн серийного насильника Кристиана Брюкнера, отбывающего тюремное наказание за другие сексуальные преступления в родной для него Германии.
Брюкнер уже попадал в поле зрения полиции, так как проживал в Португалии, когда там была похищена Мадлен. Также впоследствии выяснилось, что он изнасиловал там как минимум одну женщину.
Затем один из приятелей Брюкнера под присягой показал, что немец не раз говорил ему, что многое знает о судьбе пропавшей девочки, но сам преступник на допросах отрицал это.
Но на прошлой неделе его опознал свидетель, утверждающий, что видел, как мужчина, как две капли воды похожий на Брюкнера, покидал дом студентки из Ирландии, изнасилованной в португальском местечке Прайя-да-Луш в 2004 году. Все эти годы это преступление оставалось нераскрытым, но не только свидетель, но и жертва опознали Брюкнера, который всегда утверждал, что никогда в жизни в Прайя-да-Луш не был.
В 2007 году 3-летняя уроженка британского графства Лестершир вместе с родителями, а также братом и сестрой отправилась на отдых в Португалию, в Прайя-да-Луш, расположенный в курортном регионе Алгарве.
Макканны поселились в апартаментах на первом этаже многоэтажного дома 5A Rua Dr Agostinho da Silva, там семья планировала провести неделю.
3 мая 2007 года было шестым днем отдыха. На 20:30 у Макканнов и их друзей был зарезервирован столик в ресторане, который находился в 50 метрах от апартаментов, и Макканны на все время отдыха забронировали за собой именно этот столик, так как они могли оттуда видеть окна своего жилища.
Спальня выходила на автостоянку и сад. В ней было одно окно, закрытое на ставни. Кровать Мадлен стояла на другом конце комнаты. Ее брат и сестра, близнецы, спали в кроватках-манежах, Мадлен — на односпальной кровати с розовой мягкой игрушкой-кошкой. Она была одета в бело-розовую пижаму с короткими рукавами.
В половине девятого родители девочки, Кейт и Джеральд, отправились в ресторан. Они оставили раздвижные двери в патио прикрытыми, но не стали их запирать. Во время ужина родители периодически ходили проверить — все ли в порядке с детьми.
В 21:05 в спальню к детям зашел отец. По его словам, все было спокойно, и Мадлен спала в своей кроватке. Единственное, что было не так: Джерри был уверен, что оставил дверь в спальню прикрытой, а теперь она была распахнута настежь. Не придав этому значения, он вернул ее в прежнее положение и отправился назад в ресторан.
Кейт отправилась проверять детей в 22:00. Она вошла в апартаменты через двери патио и заметила, что дверь спальни была открыта шире, чем обычно, но, когда она пошла закрывать ее, дверь захлопнулась, как будто от сквозняка. Тогда она увидела, что окно открыто снаружи. Близнецы спали, в кроватке Мадлен лежала ее мягкая игрушка, но самой девочки не было. Осмотрев апартаменты и не найдя ребенка, Кейт Макканн бросилась к ресторану с криком о том, что ее дочь похищена.