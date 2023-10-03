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13:29 (мск), источник: © РИА Новости

Арестовича объявили в розыск в России

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Бывшего советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича объявили в розыск, свидетельствуют данные из базы розыска МВД России.

Источник: © РИА Новости

«Арестович Алексей <…>. Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится на сайте.

В мае Росфинмониторинг внес Арестовича в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в этот список, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Алексей Арестович — украинский политический деятель и блогер. С 2020 по 2023 год он работал внештатным советником офиса Владимира Зеленского.

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