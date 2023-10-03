16:23 (мск), источник: © РИА Новости
Над Брянской областью сбили беспилотник
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
«3 октября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — сообщили в ведомстве.