16:23 (мск), источник: © РИА Новости

Над Брянской областью сбили беспилотник

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«3 октября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — сообщили в ведомстве.

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