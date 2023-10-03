Власти Азербайджана задержали экс-президентов Нагорного Карабаха

Служба государственной безопасности Азербайджана задержала и доставила в Баку бывших президентов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, передают агентства APA и Trend.
По их данным, также задержан бывший спикер парламента Нагорного Карабаха Давид Ишханян.
В отношении всех троих возбуждены уголовные дела.
Гукасян был лидером НКР в 1997—2007, а Саакян стал его преемником и руководил непризнанной республикой в 2007—2020 годах. Ишханян был преседателем Национального собрания НКР с августа 2023 года.
Власти Нагорного Карабаха, который объявил о своей независимости более 30 лет назад, что стало причиной двух вооруженных конфликтов между Азербайджаном и Армении, капитулировали в сентябре, после того, как Баку 19—20 сентября провел «антитеррористическую» операцию. Власти непризнанной республики согласились на разоружение, роспуск армии и переговоры о реинтеграции Карабаха в состав Азербайджана.
Армяне, которые составляли большинство население региона, после операции Баку начали покидать Карабах. Ереван к 1 октября сообщил, что принял более 100 тыс человек (по оценке властей НКР, население непризнанной республики составляло около 120 тыс.).
28 сентября президент Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики с 1 января 2024 года.
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев 1 октября объявил, что Баку объявил в международный розыск 300 «сепаратистов» из Нагорного Карабаха. Среди уже задержанных — бывший государственный министр, бизнесмен Рубен Варданян, а также генерал, бывший заместитель командующего армией обороны Карбаха Давид Манукян. Им обоим предъявлены обвинения, связанные с терроризмом.