Суд заочно арестовал экс-следователя по делу о взятке в биткойнах

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Губину Дмитрию Юрьевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца с момента его экстрадиции либо с момента его задержания на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту получения экс-руководителем следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым через посредника взятки в особо крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя. Губину предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
19 июня Никулинский райсуд Москвы взыскал с Тамбиева 1032 биткойна (более 1,6 млрд руб.). По данным Генпрокуратуры, он обвиняется в получении взятки от хакеров.
По данным следствия, в 2022 г. Тамбиев вел расследование по делу хакерской группировки Infraud Organization. У него в производстве находилось уголовное дело хакеров Марка и Константина Бергманов и Кирилла Самокутяевского. Взятка в виде биткойнов предполагалась за неналожение ареста на активы хакеров. Но обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали по обвинению во взяточничестве. В отношении бывшего следователя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере).
Как отмечает ТАСС со ссылкой на материалы дела, сумма взятки, по данным следствия, составила 7,3 млрд руб. Тамбиев действовал вместе с Губиным и другим бывшим следователем этого отдела Кристиной Ляховенко при посредничестве одного из адвокатов и специалиста по компьютерным технологиям. Ляховенко была задержана и арестована до 2 ноября.
Уголовное дело в отношении хакеров было прекращено, они получили условные сроки за неправомерный оборот средств платежей. Уточнялось, что они заключили сделку со следствием и признали вину.