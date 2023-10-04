Более 20 человек заживо сгорели в автобусе, рухнувшем с моста в Венеции

Авария случилась недалеко от железнодорожной станции в пригороде Венеции Местре. Указано, что автобус двигался по эстакаде, после чего по неустановленным причинам рухнул с десятиметровой высоты. В связи с тем, что транспорт работал на метане, он после ДТП моментально вспыхнул. К тому же при падении автобус задел электрические провода.
По данным агентства, некоторых пассажиров было крайне тяжело извлечь из-за того, что автобус оказался буквально раздавлен. Часть из них оказались зажаты и сгорели заживо.
Автобус перевозил постояльцев кемпинга Jolly в Маргере. В числе туристов были граждане разных национальностей. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал произошедшее огромной трагедией и объявил городской траур.
Ранее в Тарбагатайском районе Бурятии автомобиль под управлением девушки без прав влетел в бетонный забор. Пассажиры автомобиля — три подростка — погибли.