09:25 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. ВСУ предприняли безуспешные попытки атаковать в районе Клещеевки и Андреевки под Артемовском в ДНР, понеся значительные потери, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике», — сказал Астафьев.

Артиллерия группировки нанесла удар по пункту управления и связи ВСУ в Часовом Яре, а также по пункту управления дронами, добавил он.

Авиация поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе, а также 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе.

Кроме того, управляемыми авиационными снарядами уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского, заключил начальник пресс-центра.

Как отмечал ранее глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, только за одну ночь было шесть таких атак.

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