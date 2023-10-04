ВСУ понесли значительные потери при попытке атаки под Артемовском

«В зоне ответственности Южной группировки войск противник предпринимал безуспешные атаки в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Красногоровка и Водяное Донецкой Народной Республики, в результате которых понес значительные потери в живой силе и технике», — сказал Астафьев.
Артиллерия группировки нанесла удар по пункту управления и связи ВСУ в Часовом Яре, а также по пункту управления дронами, добавил он.
Авиация поразила пункты временной дислокации 4-го стрелкового батальона 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Александро-Шультино в Краматорском районе, а также 108-го батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады противника в районе Звановки в Артемовском районе.
Кроме того, управляемыми авиационными снарядами уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских войск в районе Ивановского, заключил начальник пресс-центра.
Как отмечал ранее глава ДНР Денис Пушилин, украинские войска продолжают атаковать на южном фланге Артемовска, в районе Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки, только за одну ночь было шесть таких атак.