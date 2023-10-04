09:23 (мск), источник: © РИА Новости

ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта в Крыму

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Самолеты ВКС пресекли попытку высадки украинского десанта у мыса Тарханкут в Крыму, сообщили в среду в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, попытку совершить теракт ВСУ предприняли ночью 4 октября.

«В северо-западной части акватории Черного моря действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах», — рассказали в ведомстве.

Это не первый подобный инцидент. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один украинский отряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда российские военные также ликвидировали четыре катера и около 50 человек.

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