Пушилин предрек новые попытки ВСУ наступать на юге ДНР

«На южном участке фронта видим отвлекающие действия противника. В обозримом периоде порядка 5−7 дней, прогнозируем действия противника», — сказал глава региона.
По словам Пушилина, российское военное командование видит маневры боевиков. Проводится подготовка к действиям националистов.
До этого, 2 октября, он рассказал, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре до начала распутицы. Украинская армия скопила резервы на ореховском и угледарском направлениях, добавил глава ДНР.
Также он обратил внимание, что ВСУ повысили свою активность в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.