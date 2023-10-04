11:38 (мск), источник: Известия

Пушилин предрек новые попытки ВСУ наступать на юге ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят отвлекающие маневры на южнодонецком направлении фронта, готовятся к наступательным действиям в течение 5−7 дней, рассказал 4 октября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«На южном участке фронта видим отвлекающие действия противника. В обозримом периоде порядка 5−7 дней, прогнозируем действия противника», — сказал глава региона.

По словам Пушилина, российское военное командование видит маневры боевиков. Проводится подготовка к действиям националистов.

До этого, 2 октября, он рассказал, что ВСУ могут начать новое наступление в октябре до начала распутицы. Украинская армия скопила резервы на ореховском и угледарском направлениях, добавил глава ДНР.

Также он обратил внимание, что ВСУ повысили свою активность в районе населенного пункта Работино в Запорожской области.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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