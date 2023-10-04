В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

«Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств», — уточнили в пресс-службе ведомства госбезопасности.
Как утверждается, одного диверсанта захватили в плен и допросили. Он рассказал, что группа хотела снять материалы на фоне украинского флага на территории полуострова.
В Минобороны, в свою очередь, сообщили о попытке высадки десанта на быстроходных военных катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Черного моря. По данным ведомства, действия ДРГ пресечены ударом с воздуха.
Аналогичные инциденты фиксировались неоднократно. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один тряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда ВС также ликвидировали четыре катера.