13:14 (мск), источник: © РИА Новости

В Крыму предотвратили попытку проникновения украинской ДРГ

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Силовики остановили диверсантов, пытавшихся попасть в Крым, чтобы снять там провокационные фото и видео на фоне украинского флага, сообщила ФСБ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Четвертого октября текущего года предотвращена попытка проникновения на территорию Республики Крым диверсионно-разведывательной группы Главного управления разведки Министерства обороны Украины с использованием быстроходных плавсредств», — уточнили в пресс-службе ведомства госбезопасности.

Как утверждается, одного диверсанта захватили в плен и допросили. Он рассказал, что группа хотела снять материалы на фоне украинского флага на территории полуострова.

В Минобороны, в свою очередь, сообщили о попытке высадки десанта на быстроходных военных катерах и гидроциклах у мыса Тарханкут в северо-западной части акватории Черного моря. По данным ведомства, действия ДРГ пресечены ударом с воздуха.

Аналогичные инциденты фиксировались неоднократно. Так, 10 сентября российские самолеты уничтожили в районе острова Змеиный в Черном море три катера с украинским десантом, направлявшиеся к Крыму. Четвертого сентября морская авиация уничтожила четыре катера Willard Sea Force, которые шли в сторону мыса Тарханкут. Еще один тряд пытался высадиться в Крыму 30 августа — тогда ВС также ликвидировали четыре катера.

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