Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

«Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в ведомстве.
Украинские военные предприняли безуспешные попытки наступать в районе Андреевки, Водяного и Невельского, получив отпор со стороны бойцов Южной группировки войск.
Кроме того, российская армия уничтожила склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ возле Константиновки в Донецкой Народной Республике.