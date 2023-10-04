14:37 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские военные отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении, сообщило Минобороны в сводке о ходе спецоперации.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Потери противника составили до 165 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три автомобиля, две боевые бронированные машины, артиллерийская система М777 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы», — уточнили в ведомстве.

Украинские военные предприняли безуспешные попытки наступать в районе Андреевки, Водяного и Невельского, получив отпор со стороны бойцов Южной группировки войск.

Кроме того, российская армия уничтожила склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ возле Константиновки в Донецкой Народной Республике.

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