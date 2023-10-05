В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Согласно данным карты, сигнал повторной тревоги прозвучал в 23.58 (совпадает с мск) в Харьковской области. После этого в 00.06 практически одновременно была объявлена тревога в Днепропетровской и Кировоградской областях. Затем, в 00.25 прозвучала тревога в Сумской и Полтавской областях.
Незадолго до полуночи воздушная тревога была объявлена в Одесской, Николаевской, а также на подконтрольной Киеву части Херсонской области. Помимо этого, ранее тревогу уже объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.