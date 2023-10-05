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С АЭС «Фукусима-1» начали сброс второй партии воды в океан
ТОКИО, 5 окт — РИА Новости. Компания ТЕРСО начала сброс второй партии воды с АЭС «Фукусима-1» в океан, сообщает агентство Киодо.
Первый сброс воды, оставшейся после охлаждения поврежденных реакторов и прошедшей очистку от большинства радионуклидов в системе ALPS, начался 24 августа и продолжался до 11 сентября. Пробы воды, взятой после этого в трех километрах от станции, показал содержание трития на уроне десяти беккерелей на литр. Компания установила уровень, при котором сброс немедленно прекратится, в 700 беккерелей на литр.
Подготовка к началу повторной процедуры началась два дня назад. Для этого воду со станции разбавили морской в соотношении 1:1200 и слили в накопительный бассейн. Замеры показали содержание трития на уровне 63−87 беккерелей на литр, что значительно меньше установленных государством норм в 60 тысяч беккерелей на литр и собственной нормы, установленной ТЕРСО для сброса воды, в 1500 беккерелей на литр.
Сброс второй партии воды продлится, как и первый, на протяжении 17 дней. В океан попадет содержимое десяти цистерн — около 7800 тонн. Всего до конца этого финансового года, который завершится 31 марта 2024 года, планировалось четыре таких процедуры.