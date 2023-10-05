08:14 (мск), источник: Daily Storm

ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск Курской области

По словам губернатора Старовойта, пострадала женщина.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что город Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины. Он отметил, что осколочные ранения средней степени тяжести получила местная жительница. Она госпитализирована.

Старовойт подчеркнул, что повреждения получили дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города, а также были найдены неразорвавшиеся снаряды. Губернатор пообещал оказать людям помощь в ремонте поврежденного имущества.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах, написал Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, в результате ЧП произошли аварии на энергообъектах.

12 сентября дрон совершил атаку на город Рыльск, сообщал Старовойт. БПЛА ударил по административному зданию, подчеркнул губернатор.

Тогда была повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Глава региона уточнил, что никто не пострадал.

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