Любимого пса Байдена выгнали из Белого дома после инцидентов с укусами

«Президенту и первой леди глубоко небезразлична безопасность тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто защищает их каждый день. Они благодарны за терпение и поддержку со стороны Секретной службы. Коммандер в настоящее время не находится на территории Белого дома», — приводит телеканал слова Элизабет Александер, пресс-секретаря Джилл Байден — супруги Джозефа Байдена.
Стоит отметить, что это уже вторая собака Байдена, которая покидает Белый дом за время его президентства. Предыдущий пёс по кличке Мейджор также проявлял агрессивное поведение, после чего его увезли из Вашингтона в штат Делавэр.
Напомним, ранее Лайф писал, что пёс Байдена укусил ещё одного агента Секретной службы в Белом доме. К слову, это уже 11-й известный случай, когда он кусает человека. В начале лета пострадавшими от агрессии Коммандера числились лишь семь агентов службы. За четыре месяца этот список пополнился ещё четырьмя сотрудниками. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, собака кусает окружающих из-за стрессовой обстановки в резиденции Байдена.