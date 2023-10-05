12:36 (мск), источник: Газета.Ру

Минобороны: «Солнцепеки» поразили опорные пункты ВСУ на одном из направлений

Министерство обороны России сообщило, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа поразили укрепления и опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в лесном массиве на Купянском направлении, передает РИА Новости.

Спецоперация на Украине
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Командир боевой машины ТОС-1А с позывным «Черный» сообщил, что ВС РФ работали в лесополосе, где было скопление живой силы и какие-то «опорники».

«Поразили, даже два выезда было. Применяют нас достаточно часто, можно сказать, без нас не обходится ни одно продвижение и ни одно оборонительное мероприятие, скажем так», — сказал он.

До этого начальник пресс-центра группировки Александр Савчук заявлял, что группировка российских войск «Центр» нанесла удары по пункту временной дислокации и трем командно-наблюдательным пунктам Вооруженных сил Украины.

4 октября российское оборонное ведомство сообщало, что войска Российской Федерации уничтожили украинские склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у Купянска и Липцов Харьковской области.

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