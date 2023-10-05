10:29 (мск), источник: Известия

ФСБ задержала россиянина за передачу Украине данных о передвижении военной техники

ФСБ задержала во Владимирской области гражданина РФ, который передавал спецслужбам Украины сведения о передвижении военной техники. Об этом стало известно 5 октября из распространенной ФСБ России видеозаписи задержания, обыска и допроса подозреваемого.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Гусь-Хрустальный Владимирской области», — сказано в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным спецслужбы, он по своей воле связался с представителями Украины, чтобы за деньги предоставлять украинской стороне данные о военных железнодорожных эшелонах.

ФСБ сообщает, что переписка подозреваемого, а также получение им денежного вознаграждения в размере 10 тыс. рублей от иностранных кураторов — задокументированы и подтверждаются распиской и фотоотчетом.

Возбуждено уголовное дело по статье 275.1 УК РФ. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Днем ранее в ФСБ сообщили о задержании злоумышленника, который прибыл в Алтайский край для совершения теракта в мэрии Рубцовска по указанию проукраинской организации. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта») и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное хранение взрывчатых веществ»). Мужчина заключен под стражу.

В начале сентября жителя Ростовской области задержали за передачу на Украину данных о военном объекте. Установлено, что 23-летний россиянин вел переписку с человеком, позиционирующим себя как представитель военных формирований Украины (ВФУ).

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