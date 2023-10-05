11:49 (мск), источник: © РИА Новости

Пять мирных жителей пострадали при обстреле Горловки

ДОНЕЦК, 5 окт — РИА Новости. Пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Вследствие обстрела Горловки со стороны украинских вооруженных бандформирований ранены 5 мирных граждан», — говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что украинские войска выпустили по Горловке шесть кассетных снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка, в городе расположены химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки составляло более 250 тысяч человек.

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