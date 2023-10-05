13:07 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска заняли выгодные позиции у Работино

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российские войска занимают выгодные позиции в районе Работино, заявил глава Запорожской области Евгений Балицкий журналистам.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Работино — это серая зона, я думаю, вам это известно. Наши войска спокойно удерживаются с правого, с левого холма от Работино. Отрабатываем по противнику. Позиции мы имеем сегодня выгодные, потому что, имея ложбину между Работино и Вербовым, в этой низине находится противник. Соответственно, у нас сейчас большое количество сосредоточено сил и средств, в основном артиллерии, которые отрабатывают по противнику», — сказал Балицкий на полях агропромышленной выставки «Золотая осень».

Имея выгодные позиции, нас устраивает положение, которое мы сегодня имеем.

Евгений Балицкий
глава Запорожской области

Минобороны РФ в сводке от 3 октября сообщало, что подразделения российской группировки войск во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией нанесли поражение живой силе и технике 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Новоданиловка и севернее Работино.

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