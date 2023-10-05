17:24 (мск), источник: Известия

МО заявило об уничтожении катера ВСУ в Черном море

В северо-западной акватории Черного моря морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ. Об этом 5 октября сообщило Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«5 октября в северо-западной части акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

Днем ранее Минобороны РФ сообщило, что самолеты воздушно-космических сил России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Она следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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