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21:47 (мск), источник: Известия

Американский самолет сбил турецкий беспилотник над Сирией

На северо-востоке Сирии истребитель США F-16 сбил турецкий беспилотник, поскольку посчитал его угрозой для войск США. Об этом в четверг, 5 октября, сообщает The Wall Street Journal.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что это первый случай, когда Вашингтон сбил беспилотник своего союзника по НАТО — Турции. Кроме того, шеф Пентагона Ллойд Остин намеревается обсудить представителями Турции данный инцидент.

Газета Milliyet, ссылаясь на источники в минобороны Турции, отметила, что дрон не принадлежал турецкой армии.

Собеседник The Wall Street Journal объяснил, что беспилотник был вооружен ракетами «воздух-земля», поэтому его посчитали угрозой для американских войск и сирийских демократических сил на базе Таль Байдар.

Всего за несколько часов до сбития высокопоставленный американский генерал сообщил журналистам, что у США и Турции «хорошие» военные отношения.

Ранее в этот же день национальная разведка Турции нанесла удар по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. В ходе операции были нанесены удары по складам оружия и боеприпасов РПК, а также по зданию, в котором размещались штурмовые и диверсионные подразделения.

1 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может начать масштабную антитеррористическую операцию у южных границ страны в Сирии и Ираке.

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