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22:12 (мск), источник: © РИА Новости

Усманов назвал новый обыск в Германии частью операции «Матрешка»

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен Алишер Усманов назвал очередной обыск в Германии частью операции «Матрешка», которую проводят против него таможенные органы страны.

Источник: РИА "Новости"

Издание Bild написало, что в федеральной земле Бавария близ курорта Тегернзе сотрудники отдела по исполнению санкционных мер таможенной службы Германии провели обыск на вилле российского предпринимателя Алишера Усманова и конфисковали как минимум два автомобиля премиум-класса.

«Действия правоохранительных органов ФРГ в отношении Алишера Усманова вызывают огромное удивление и чувство стыда», — заявили РИА Новости в пресс-службе Усманова.

Усманов всегда должным образом декларировал законно приобретенное им личное имущество, а также раскрывал, на какие средства он его приобретал, указали в пресс-службе.

Там напомнили, что еще в мае 2022 года Усманов передал в адрес правоохранительных органов ФРГ информацию обо всем имуществе, приобретенном им в Германии и других странах ЕС за последние 20 лет, а также о своих доходах и расходах за этот период, которая сопровождалась отчетами международных экспертов «большой четверки» аудиторских компаний.

«В отношении имущества траста, который он когда-то основал, Усманов заявлял, что является его учредителем, однако он не является владельцем и не имеет прав контроля или управления его активами. В этой связи он не может знать, что в настоящее время происходит с принадлежащей трасту собственностью», — добавили в пресс-службе.

«Отметим, что прошедший обыск выглядит как еще один эпизод запугивания и политического преследования, с намеком на национальность, что не скрывается в названии специальной следственной комиссии немецкой таможни “Matrjoschka”», — подчеркнул представитель бизнесмена.

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