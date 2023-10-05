5 октября, источник: Ведомости

Над Белгородом сбили шесть беспилотников ВСУ

Система ПВО сбила над Белгородом и областью шесть украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Над Белгородом и Белгородским районом наша система ПВО сбила шесть БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал он в Telegram.

Минобороны сообщило о сбитии около 22:00 мск одного беспилотника самолетного типа.

Утром 5 октября Минобороны также сообщило об уничтожении БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Гладков сообщил, что дрон был сбит вблизи поселка Горьковский в Грайворонском городском округе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее Гладков написал в соцсетях, что по региону со стороны Украины было выпущено около 70 снарядов. Больше всего снарядов упало в селе Борки Валуйского городского округа — там насчитали 36 снарядов РСЗО «Град».

В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. регион регулярно подвергается обстрелам ВСУ. С 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.

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