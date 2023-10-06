09:52 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью отбили три попытки украинских войск прорваться на ореховском направлении под Работино в Запорожской области, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались на ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация. Минобороны РФ в сводке за четверг отмечало, что на запорожском направлении в районе села Работино российскими подразделениями нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены более 35 украинских военнослужащих.

«Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии», — написал Рогов.

По его словам, всего с вечера четверга между Работино и Копани украинские войска предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону.

При этом Рогов подчеркнул, что на ореховском направлении продолжаются тяжелые бои. Так, под утро противник пошел в атаку к северу от села Новопрокоповка, но был уничтожен, а часть военных взяты в плен.

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