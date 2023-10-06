Российские военные отбили несколько попыток ВСУ прорваться под Работино

Ранее сообщалось, что украинские войска активизировались на ореховском направлении, по ним отрабатывает фронтовая авиация. Минобороны РФ в сводке за четверг отмечало, что на запорожском направлении в районе села Работино российскими подразделениями нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены более 35 украинских военнослужащих.
«Попытка боевиков ВСУ сегодня ночью прорваться между Работино и Копани закончилась уничтожением техники и живой силы противника, пехота противника была рассеяна огнем артиллерии», — написал Рогов.
По его словам, всего с вечера четверга между Работино и Копани украинские войска предприняли три волны безуспешных атак с целью продавить оборону.
При этом Рогов подчеркнул, что на ореховском направлении продолжаются тяжелые бои. Так, под утро противник пошел в атаку к северу от села Новопрокоповка, но был уничтожен, а часть военных взяты в плен.