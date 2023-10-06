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10:26 (мск), источник: © РИА Новости

В Москве произошло смертельное ДТП

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Авария с участием грузового автомобиля и легковушки произошла на внешней стороне 97-го километра МКАД, водитель легковушки погиб на месте, движение на месте ДТП затруднено, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Источник: Reuters

«На внешней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, осуществляется по 2 полосам из 5», — сказано в сообщении.

Отмечается, что согласно информации госавтоинспекции Москвы, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

На видео видно, что водитель грузовика въехал в стоящую на одной из полос легковую машину, от чего ее развернуло.

«По предварительным данным в 08.12 на внешней стороне 97 км МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль “Мицубиси”», — добавили в дептрансе.

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