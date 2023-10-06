В Москве произошло смертельное ДТП

«На внешней стороне 97-го километра МКАД произошло ДТП с участием двух автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено, осуществляется по 2 полосам из 5», — сказано в сообщении.
Отмечается, что согласно информации госавтоинспекции Москвы, водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.
На видео видно, что водитель грузовика въехал в стоящую на одной из полос легковую машину, от чего ее развернуло.
«По предварительным данным в 08.12 на внешней стороне 97 км МКАД водитель грузового автомобиля совершил наезд на стоящий во второй полосе автомобиль “Мицубиси”», — добавили в дептрансе.